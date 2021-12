Anmeldelse av «The Matrix Resurrections»: Kjærlighet er alle tings skapelse

Den fjerde Matrix-filmen er lekker og kompleks med mange tiltrekkende elementer. Uten at den redefinerer sjangeren.

Den fjerde Matrix-filmen er selvrefererende langt inne i et uoversiktlig metalandskap, så det gir liten mening å se den uten å kunne de gamle.

Erlend Loe Filmanmelder og forfatter

14 minutter siden

Det å se «The Matrix Resurrections» er omtrent som å ha fått i seg noe du ikke helt vet hva er. Som å sitte på et nachspiel du ikke husker hvordan du kom deg til og høre noen i tøffe klær snakke om liv og død, om at virkeligheten ikke finnes, at vi alle er brikker i et kynisk system som hater oss. At du ikke er den du tror du er, og det er ingen andre heller.

Mer av det samme, med andre ord, men samtidig et forsøk på å gjennomføre frigjøringsprosessen som ble påbegynt i de første tre filmene.