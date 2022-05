Dobbelt norsk til Eurovision-finalen

Både Subwoolfer og gresk-norske Amanda Tenfjord er klare for lørdag.

Subwoolfer er videre til lørdagens finale.

10. mai 2022 23:08 Sist oppdatert 8 minutter siden

Etter noen svært intense minutter i green room etter semifinalen sent tirsdag kveld, ble det klart. Både norske Subwoolfer og gresk-norske Amanda Tenfjord gikk videre til lørdagens finale i Eurovision Song Contest i Torino.

– Vi er superfornøyde ulver som sier at dette var wolftastic! Det var gøy å stå på scenen og føle at hele salen var med. Jubelen etter at vi var ferdige, var til å ta og føle på, sa Subwoolfer i en sms etter at resultatet var klart.

