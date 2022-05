Kunnskapsdepartementet: Vikingtidsmuseet må kutte 1 milliard kroner

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) kommer med en klar beskjed: Kostnadene for byggingen av nytt vikingtidsmuseum på Bygdøy i Oslo må reduseres med 1 milliard kroner.

Vikingskipene skal få et nytt hjem, men det krever Kunnskapsdepartementet at må bli vesentlig billigere enn det som nå er anslått.

– På bakgrunn av at Statsbygg har varslet at foreliggende planer ikke lar seg realisere innenfor vedtatt kostnadsramme, ber Kunnskapsdepartementet om at prosjektet gjennomgås på ny med sikte på å ta kostnadene vesentlig ned, heter det i et oppdragsbrev fra departementet som ble sendt til Statsbygg og Universitetet i Oslo (UiO) fredag.

Ola Borten Moe sier til NTB at det er uheldig og ikke akseptabelt at det oppstår kostnadssprekk før man kommer i gang med selve byggeprosjektet.