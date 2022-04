«Ut»: Grundig og godt om homofiles historie i Norge

Norge er et foregangsland for homofiles rettigheter. Her får du historien bak.

En rekke kjendiser og politikere snakker ut om egne erfaringer i «Ut». Programleder Fredrik Solvang er en av dem.

14 minutter siden

I 1972 forsvant straffelovens paragraf 213. Paragrafen kriminaliserte seksuelle handlinger mellom menn.

Kim Frieles iherdige frihetskamp for like rettigheter hadde båret frukter. Dokumentaren «Ut» gir et spennende innblikk i deler av Norges homohistorie. Men kampen er langt fra over. Du tenker kanskje at det ikke angår deg, men det gjør det i høyeste grad.

