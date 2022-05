Nye opplysninger fra Nasjonalballetten: Dansere brukte narkotika på internt seminar

Ballettsjefen vil rette opp «upresise» opplysninger om rus-varslet: – Jeg forutså ikke at det skulle bli fokus på akkurat hvor det hadde skjedd, sier Ingrid Lorentzen.

Søndag kunne Aftenposten fortelle om den pågående varslingssaken hos Nasjonalballetten. Ballettsjef Ingrid Lorentzen (t.h.) så alvorlig på saken. Her med HR-sjef Trude Rostad.

Ballettsjef Ingrid Lorentzen deler nå nye opplysninger i saken om at dansere i Nasjonalballetten har brukt illegale rusmidler. Hun sier at hun mottok flere varsler etter et internt seminar. Det gikk over to dager på et hotell med overnatting.

– Varselene gjaldt bruk av illegale rusmidler i løpet av oppholdet, sier Lorentzen.