Bruno Mars med storeslem under Grammy-utdelingen

I kampen om albumprisen måtte han slå blant annet Lordes «Melodrama», Kendrick Lamars «DAMN» og «4:44» fra Jay-Z.

– Dere er grunnen til at jeg er i studio og stresser, sa Mars i en kommentar rettet mot de andre superstjernene som var nominert i samme kategori.

Sangeren var nominert i seks kategorier og vant alle sammen. Han vant årets sang med låten «That's what I Like».

– Se på meg, pappa, se på meg! Jeg er på Grammy-utdelingen nå!, sa Mars fra podiet i Madison Square Garden i New York.

Årets låtinnspilling var det også Mars som tok hjem. Med låten «24K Magic» fra albumet med samme navn ble det nok en gang den Hawaii-fødte artistens tur til å ta turen opp på scenen.

# Metoo

LUCAS JACKSON / X90066

Vert for musikkgallaen var talkshowverten James Corden for andre året på rad. I likhet med en rekke artister bar han en hvit rose i solidaritet med metoo-kampanjen og Time's Up-bevegelsen.

Kesha fremførte låten «Praying», som er rettet mot en produsent hun har anklaget for voldtekt. Under låten sto fem andre kvinnelige artister fram, inkludert Cyndi Lauper.

– Til dem som prøver å stilne oss, har vi bare én ting å si: Tiden er ute, sa skuespiller Janelle Monáe da hun presenterte Kesha.

Keshas hit «Praying» er den første låten hun har gitt ut på fire år. Artisten har vært opptatt i retten med saken mot sin produsent som hun hevder har dopet henne ned, følelsesmessig misbrukt og seksuelt trakassert henne.

Lamar og Sheeran

Lamar ble et av festens store midtpunkt da Grammy-utdelingen ble holdt for 60. gang.

Rapperen hadde flest nominasjoner med sju totalt og vant fem priser. Med albumet «DAMN» og låten «Humble» sikret han seg blant annet beste musikkvideo, beste rapalbum og beste raplåt.

Beste popalbum ble vunnet av Ed Sheeran med albumet «Divide». Prisen for beste popframføring sikret han seg også med den velkjente låten «Shape of You».

Superstjernen Jay-Z var nominert i fem kategorier uten å vinne noen av dem.

Ingen norske priser

Lydguruen Morten Lindberg og Stargate-duoen Mikkel Eriksen og Tor Hermansen var alle nominert til årets Grammy, men ingen av dem endte opp med en pris.

Lindberg var nominert i den gjeve klassen for beste produsent for klassisk musikk. I tillegg var han dobbeltnominert i kategorien for beste surroundalbum og i klassen for best produserte klassiske album. Lindberg har totalt 20 Grammy-nominasjoner siden 2006, uten at det er blitt noen seiere hittil.

Her er en liste over noen av nattens vinnere: