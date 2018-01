Nytt album: Knut Reiersrud har fortsatt gløden

1 2 3 4 5 6 Knut Reiersrud Band

Det går nesten ikke en uke uten at en eller annen ung norsk artist markerer seg enten nasjonalt eller internasjonalt. Norsk musikk er i støtet som aldri før og preger ofte nyhetsbildet.

I denne strømmen av dyktige nye musikere er det raskt å glemme veteranene. De har ikke samme nyhetsinteresse og blir fort tatt som en selvfølge. Knut Reiersrud bør aldri tas som en selvfølge. Hver ny plate fra ham befester hans unike posisjon i norsk musikkliv.

Knut Reiersrud

Krever sin tid

Ut fra albumtittelen Heat kunne man forvente et rødglødende musikalsk brygg. Det vi derimot får er ei plate som krever tid for å sette seg. Det er som om bandet føler hverandre på pulsen og drypper små musikalske glødetråder i grooven.

Dette er et erfarent stjernelag av et band; David Wallumrød, Bjørn Holm, Nikolai Hængsle og Andreas Bye ledet an av en sann mester. Sammen skaper de et fascinerende, ofte avventende og nølende lydbilde som rommer så mange lag og nyanser man ikke umiddelbart er seg bevisst.

Her er både drømmeaktige sekvenser, oppfinnsomme rytmiske partier og fremmede klangbilder. Det er som om de utforsker musikkens grunnelementer og kaster inn ulike sjangerbiter, som tilsammen danner et hele. Blues møter tradisjonsbiter og soul, møter verden, møter jazzelementer og rock.

Per-Arne Ellefsen

For en gitarist

En ting er selvsagt: Knut Reiersruds gitar synger sin egen sang i stadig nye følsomme varianter. Hver tone treffer en nerve, skaper en stemning og gir deg livslang glede.

Følsomheten han leverer i den varsomt vakre «This Was Meant To be A Sad Song», den tankevekkende «Wood» eller drømmeaktige «April March» viser en som behersker virkemidlenes nøkternhet, mens grooven dyrkes i «Sacred Mama», «They Only Ask For Love» og «Monstermaster».

Det er i disse ulmende spenningskontrastene Heat treffer oss som best.

Svimlende produksjon

Ett av styrkene til Knut Reiersrud er hans utrettelige søkende musikkhjerte. Ser man på hans svimlende produksjon, er det allsidigheten, evnen til å overraske og viljen til å utfordre gitarens muligheter og egne musikalske begrensninger, som gjennomsyrer hans karrière.

Det siste er kanskje litt forhastet sagt, det er vel strengt tatt ingen begrensninger, heller kun overkommelige utfordringer.

Det er knapt noen sjanger han ikke har vært innom. Listen over plater han har deltatt på er himmelfallende lang. Det er denne erfaringen han kombinerer og tar med seg når han skaper sin musikk. Derfor må han aldri tas som en selvfølge, men alltid gis spilletid.