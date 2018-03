Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival tar slaveriet inn i kirkerommet

– Musikkens kraft formidler håp, sier Sturla Stålsett, som fredag åpner årets kirkemusikkfestival, der hovedtema er slaveri.

Under åpningskonserten tar den katalanske verdensstjernen Jordi Savall og hans ensemble Hespèrion XXI publikum med i slavehandelens spor.

Verdensledende ensembler, kor og utøvere fra 25 nasjoner samles i Oslo under årets kirkemusikkfestival med konserter, festivalhøymesser, mesterklasser, åpne prøver, foredrag og prosjekter.

– Jeg er glad for at Kirkemusikkfestivalen viser hvor viktig og relevant kunst er i aktuelle debatter i dag, sier Stålsett.

– På denne måten melder festivalen seg på i en av de mest aktuelle utfordringene vi har, sier Stålsett.

Han peker på at slavehandel ikke er et tilbakelagt historisk fenomen, men i høy grad foregår i verden i dag.

– CNN avslørte at slavehandel i den helt klassiske formen er gjenoppstått og foregår i Libya i dag. Unge menn stilles frem, og man byr på dem, ut fra hva slags muskler og arbeidskapasitet de har. Slavehandel er et gammelt fenomen som fortsetter å være en stor menneskelig og rettslig utfordring, sier han.

Musikkens kraft formidler håp

At slaveriets brutale virkelighet bringes inn i kirkerommet, er på sin plass. Kirkemusikkfestivalen viser at kunst ikke er til pynt, ikke bare til å dekke over og lindre, men også til å utfordre og avsløre, mener Stålsett.

– Historien stiller oss til ansvar. Vi må lytte til ofrenes stemmer, til de som har kjent med sine kropper hva det vil si å bli gjort til en vare. Spirituals viser nettopp musikkens kraft, ikke minst som håpsformidler og motstand, sier han.

Spirituals er kristne sanger skapt og sunget av afrikanske slaver i USA.

– De avslører uretten og nøden, og setter ord og toner til den. Enten det er Händels tema fra Det gamle testamente om utferden fra Egypt eller slaveriets spor, som Jordi Savall løfter frem til våre tiders uttrykk, kan musikken være en håpsformidlende kraft, fastslår Stålsett.

– Jeg gleder meg til at dette formidles gjennom så flotte musikere som festivalen alltid bringer. Helt fra disse gamle tekstene som handler om frigjøring fra slaveri frem til frigjøringsteologer ser vi hvordan religiøse ressurser benyttes for å sette fri. Det norske ordet frelse kommer fra fri hals. Trellen ble kvitt sin lenke, fortsetter han.

Fakta: Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival 2.–11 mars i kirker i Oslo

Arrangeres årlig over 10 dager i mars, første gang var i 2000

Festivalens konserter holdes i hovedstadens kirker, Oslo domkirke er hovedarena

Åpningskonsert fredag i Oslo domkirke

Årlig besøkt av ca. 15 000 publikummere

I underkant av 40 arrangementer; konserter, foredrag med 942 utøvere fra 25 land.

Setter søkelys på urett gjennom musikken

Den katalanske musikeren Jordi Savall (76) har gjennom hele sitt musikalske virke arbeidet med prosjekter som har med menneskerettigheter å gjøre.

– Gjennom musikken og kunsten viser han oss det som er galt i vår verden, sier kirkemusikkfestivalens kunstnerisk leder Bente Johnsrud.

Med sitt ensemble Hespèrion XXI tar Savall publikum med i Les routes de l’esclavage (I slavehandelens spor) på en reise gjennom de ulike slavekoloniene fra det 16. århundret helt frem til Martin Luther Kings tid på 1960-tallet.

Savall lærte å synge før han kunne noter, og ble som barn dypt berørt da han første gang hørte en øvelse med kor og strykekvartett som spilte Mozarts Requiem.

– Etter å ha hørt på musikken i en time, sa jeg at hvis musikk kan berøre oss så sterkt, vil jeg bli musiker, sier Savall i et intervju med Kirkemusikkfestivalen.

– Jeg liker at vi deler følelser og musikalske opplevelser. Musikkens evne til å gjøre oss glade er en av de viktigste sidene ved musikk. Som regel vet publikum at vi er der for å formidle noe vakkert og følelsesladet, sier den katalanske verdensstjernen.