Det er Medier24 som forteller historien om hvordan Dagsavisen kunne blitt en gigant over natten.

– Denne historien er så spinnvill at du ikke vil tro det engang, sier sjefredaktør og administrerende direktør Eirik Hoff Lysholm i Dagsavisen til Medier24.

Den internasjonale nyhetsgiganten Huffington Post finnes allerede på mange språk. Nettavisen kommer ut flere steder i USA, og har egne utgaver i blant annet Canada, Storbritannia, Frankrike, Asia og flere arabisktalende land.

Ville doblet trafikken

Som Skandinavisk samarbeidspartner var venstreorienterte Huffington Post sommeren 2017 nær ved å knytte til seg norske Dagsavisen. Hadde avtalen gått i boks, kunne Dagsavisen over natten blitt en av Norges største nyhetsnettsteder.

Syv årsverk skulle jobbe med engelsk stoff, skissene var ferdig tegnet og planene var bunnsolide, ifølge Lysholm.

– Vi hadde finansieringen i orden og var enige med Huffington Post om en satsing i Skandinavia. Jeg ser for meg at vi hadde doblet trafikken vår direkte, gjennom deres allerede eksisterende landingsside, forteller Hoff Lysholm.

Raknet etter storfusjon

Planene raknet da Huffingtons eiere, AOL, delfusjonerte med Yahoo. Fusjonen innebar at det nye konsernet måtte redusere antall ansatte med 15 prosent, eller rundt 2000 personer. Som en del av avtalen måtte Huffington endre sin strategi. Dermed røk Dagsavisen-avtalen.

– Absolutt alt var klart, men på kort tid var drøm blitt til mareritt. Jeg tenker at vi tok en sjanse. Det ble ikke noe HuffPost-eventyr for oss denne gang, men vi legger oss ikke ned over det, sier Hoff Lysholm.

