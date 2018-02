– Jeg har vist film i hovedsalen en gang, noe som fungerte bra. I Tyskland har de biblioteker som låner ut kunst. Det hadde vært supermorsomt. Ellers tenker jeg barnebibliotek, aktivitetssenter for barn eller språkopplæring for asylsøkere og flyktninger, sier Jan Vardøen.

Han driver en rekke serveringssteder på Grünerløkka og ruster for tiden opp gamle Frogner kino. Selv om Vardøen har flere innspill til hva Deichman-bygget kan fylles med, kommer han ikke til å påta seg jobben selv.

Ingen aktører har meldt sin interesse for å flytte inn på Hammersborg, skrev Aftenposten i forrige uke. Hovedbiblioteket flytter til Bjørvika i 2021.

Visningssted for kunst

Einar Kleppe Holthe, som jobber med flere byutviklingsprosjekter i Oslo, skyter inn noen ideer på stående fot.

– For å bygge oppunder bibliotekhistorikken, kan lokalene bli et kunstarkiv og visningssted for private og offentlige kunstsamlinger. Det tror jeg både samlere og publikum ville vært interessert i, sier Holthe.

Ellers tror han et innovasjonssenter eller et uavhengig møtested for byens studenter kunne vært gode ideer.

– Nærheten til regjeringen er også interessant med tanke på formidling. Man kunne laget et nordisk senter for samfunnsutvikling, eller man kan gjøre det til en del av regjeringskvartalet, for eksempel som et presse- og representasjonssenter, sier Holthe.

Åpen for å rive bygget

– Bygget er ikke egentlig en unik sak arkitektonisk. Dessuten ble det bare halvferdig. Det har selvsagt stor affeksjonsverdi for Oslos befolkning, men ikke egentlig noen verdi utover det, sier Kulturrådets direktør Kristin Danielsen, som er tidligere Deichman-sjef.

Olav Olsen

Hun peker på at opp mot 75 prosent av bygget består av indre rom og magasiner som offentligheten ikke engang har sett. Bokmagasinene, som tar mesteparten av plassen, går gjennom etasjene som en del av byggets bærekonstruksjon.

Det vil koste «usannsynlig mye penger» å gjøre om lokalene til et kulturhus – eller til leiligheter for den saks skyld.

– En scene eller kino ville jo vært sympatisk, men det finnes ikke egnede fasiliteter til profesjonell drift. Hovedbiblioteket egner seg egentlig best som et museum over hvordan et bibliotek en gang skulle være, sier hun.

Da Danielsen sluttet som biblioteksjef i 2016, lanserte hun ideen om å rive bygget.

– Det er et veldig tett kvartal, og jeg mener bygget har lavere arkitektonisk verdi enn kirkene og Y-blokken som ligger rundt. Man bør vurdere om det er nødvendig å beholde det. Det kunne blitt en fin grønn lunge der, sier hun.

Fakta: Bevaringsverdig Deichmanske hovedbibliotek på Hammersborg er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdig bebyggelse. Byantikvarens vurdering er at det er knyttet svært høye bevaringsverdier til bygningen. De vil vurdere å frede bygningen etter kulturminneloven når den skal tilrettelegges for ny bruk. Forslag til endringer vil derfor kreve tett og god dialog med Byantikvaren. Kilde: Eiendoms- og byfornyelsesetaten

En vakker ramme

Deichman-sjef Knut Skansen sier det tidligere har vært folk fra studentmiljøet innom for å titte på lokalene.

– Det hadde sikkert fungert utmerket som et studenthus. I høst var det en teatertropp som satte opp Doktor Faustus her, og vi har hatt nachspiel i forbindelse med Oslo bokfestival. Så jeg tror det kan passe til ulike kulturelle aktiviteter, sier Skansen.

Foto: Christian Clausen

I en lederartikkel skrev Aftenposten i helgen at bygget kan brukes som et informasjonssenter for regjeringskvartalet. Skansen tror all slags «offentlig virksomhet som trenger en vakker ramme», kan passe inn i lokalene.

– Litt vanskelig beliggenhet

Han understreker at det ikke er Deichman, men Eiendoms- og byfornyelsesetaten, som har ansvaret for etterbruken av bygget. Ellers peker Skansen på de samme utfordringene som sin forgjenger.

– Bygget er først og fremst laget for å lagre bøker. Skal man bruke det til noe annet, må man gjøre ganske store inngrep, sier han.

Uansett hva Deichman skal brukes til, håper Jan Vardøen at det vil komme publikum til gode.

– Det er fornemme og flotte lokaler, men beliggenheten er litt vanskelig, og bygget kan være i dårlig stand. Å få til kommersiell suksess i et kulturbygg er uansett tungt. Dessuten spøker det visst der. Kanskje folk er redde, sier han.