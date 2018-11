Netflix lager norsk originalserie

Netflix annonserte i dag nyheten om at de lager en ny, norsk originalserie. Planen er å filme den i Norge og Danmark i løpet av 2019.

Seriens tittel er Ragnarok, og ut ifra tittelen er det vel ikke vanskelig å gjette at vi skal til norrøn mytologi, om dog i en moderne variant.

I en pressemelding skriver Netflix følgende om serien:

«Den norskspråklige serien i seks deler utspiller seg i den oppdiktede byen Edda, midt i den store og sjarmerende norske landsbygda, og er en moderne oppveksthistorie med røtter i norrøn mytologi – iscenesatt til en videregående skole.»

Dagsaktuelt tema

Serien skapes av blant andre Adam Price, en av Danmarks mest kjente manusforfattere. Han er ansvarlig for flere kritikerroste og prisvinnende TV-serier, inkludert BAFTA-vinnende Borgen og senest Ride Upon The Storm.

– Serien rører i sin kjerne ved klimautfordringen. Den påvirker ikke bare oss i Norden, men det påvirker mennesker over hele verden, skriver Price i pressemeldingen.

Han fortsetter:

– Polene smelter i en takt som ingen hadde forventet. Vi går gjennom lengre perioder med tørke. Vintrene er for varme. Oftere og oftere opplever vi perioder med ekstrem kulde. På alle måter ekstreme værforhold. Verden endrer seg, og man kan påstå at vi er på vei mot et nytt Ragnarok. Om ikke noen tar grep i tide.

Tidligere i vår annonserte Netflix en økende satsing på originalt innhold fra Europa. Nå gjør de altså alvor av å satse på Norden.

– Europa er et stort satsingsområde for oss. 55 av titlene vi nå har i produksjon, er europeiske. Vi er på utkikk etter innhold som settes pris på lokalt, men som samtidig har et globalt markedspotensial, sa Erik Barmack, Netflix’ sjef for internasjonale produksjoner, da Aftenposten traff ham i Roma tidligere i år.