Knallstart for Queen-film

Bohemian rhapsody, med Rami Malek i rollen som Freddie Mercury, ble sett av 66.912 publikummere på landsbasis i løpet av åpningshelgen.

Selv om dette «bare» gir en tiende plass på listen over de mest sette premiefilmene, blir dette omtalt som en svært lovende start.

– Du kan si at filmer som Mamma Mia og Skjelvet samt andre norske filmer egentlig selger seg selv. De gjør det derfor alltid bra på åpningshelgen. Bohemian rhapsody er en litt annen type film, derfor vil jeg si at dette er en svært god start, sier Guttorm Petterson, administrerende direktør i Film & kino.

317.000 nordmenn var innom kinosalen i løpet av helgen, dette mye takket være den store kinodagen lørdag. En normal helg drar i snitt mellom 180–000 og 200.000.

– Bare på lørdag hadde vi 220.000 innom. De store vinnerne var Kutoppen og Månelyst i Flåkypa, sier Petterson.

Åpnet med billettsalg for 72,5 millioner dollar

Også internasjonalt fikk «Bohemian rhapsody» en knallstart. I USA og Canada spilte den 50 millioner dollar, internasjonalt endte den på 72,5 millioner dollar.

– Vi regner 100 millioner dollar i inntekt på en åpningshelg som en blockbuster. Når man passerer 72 millioner dollar på en åpningselg, så er det veldig bra, sier Petterson.

Til sammenligning hadde storsatsingen fra Disney, Nøtteknekkeren og de fire kongerikene en langt mer beskjeden start. Til tross for et produksjonsbudsjett på 120 millioner dollar endte åpningshelgen på beskjedne 20 millioner dollar internasjonalt. Her hjemme endte åpningshelgen for Disneys film på i overkant av 28.000 besøkende.