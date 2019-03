Bokanmeldelse: Aina Villangers intense rapport fra babylivet

Nattnød er et langdikt i tre avdelinger, på samme måte som Villangers debutsamling var, Langsang – et flytans habitat, i 2012. Først hører vi om amming, så om fødselen, deretter om barnet som er blitt så stor at han kan leses for. Den siste avdelingen er klart svakere enn de to første. I 2017 brakdebuterte Kristin Storrusten med en diktsamling om å få barn, Barsel, en bok som var utsolgt på en uke. Det originale med babydiktene var at det knapt var noen baby der i det hele tatt, fokus lå på forventningspresset til lykke som lå i omgivelsene, formaninger og velmente råd som haglet over den nybakte moren fra venner og familie, mammagrupper og velmente kvinneforum på nett. Aina Villangers dikt om å få barn er uten den konteksten Storrusten trekker opp, og også uten humoren. Hun fokuserer direkte på forholdet mor – barn, og første dikt åpner slik:

«Nei / nød / natt /skrik / sug / pust / amme /skrike / skriket i barnet / suget i meg.»