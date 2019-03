En dokumentarfilm kan ta mange former. Noen er observerende som et essay i billedform. Andre er gravende journalistiske prosjekter som evner å opplyse og belyse flere sider av et sakskompleks.

Leaving Neverland faller inn under betegnelsen intervjudokumentar. I Dan Reeds film får to familier involvert med Michael Jackson på 80- og 90-tallet lov til å fortelle om sine opplevelser med kongen av pop. Noen av beskrivelsene er svært grove.