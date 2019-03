NRK snur: Fjerner ikke Michael Jackson fra radio likevel

Michael Jacksons låter skulle opprinnelig tas ut av spillelistene på P1, P13 og P1+ i to uker fra og med 8. mars i forbindelse med den omstridte dokumentaren Leaving Neverland, der det fremsettes anklager om overgrep utført av popstjernen. Michael Jackson døde i 2009.

Nå snur NRK, bekrefter kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, som mener beslutningen var feil.

– Beslutningen er basert på gode intensjoner, men i ettertid ser vi at den blir feil, jeg har derfor gjort om på den, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til egen nettside.

Berit Roald/ NTB scanpix

– Kan vekke sterke følelser

Ikke lenge etter at det ble kjent at NRK har kjøpt rettighetene til å vise den omstridte dokumentaren i Norge, gikk kanalen ut og sa at de ville slutte å spille musikken av hensyn til publikum.

Musikksjef i NRK, Knut Henrik Ytre-Arne, sa til Aftenposten mandag at det ikke dreide seg om en boikott av artisten, men hensynet til at musikken kan vekke sterke følelser hos noen av lytterne.

Det er allerede kjent at BBC Radio 2 har sluttet å spille Michael Jacksons musikk, men uten å annonsere det på forhånd, ifølge flere britiske aviser.

Sterk kritikk

Mange var svært kritiske til beslutningen. Både VGs kommentator Tor Martin Bøe og Egon Holstad, kommentator i iTromsø kalte NRKs avgjørelse «moralsk posering».

Et av spørsmålene som melder seg når også Michael Jackson fjernes fra spillelistene, er «Hvem blir neste ut», skriver avdelingsleder i Aftenpostens kulturavdeling, Cecilie Asker.

Les hele kommentaren: I sitt forsøk på å unngå umusikalske øyeblikk tramper NRK selv i klaveret.

– Det virker som NRK allerede har bestemt seg for at Michael Jackson er pedofil, sa lederen i den norske Michael Jackson-fanklubben, Marius Wærhaug Madsen til NRK mandag.

Etter nyheten om at NRK likevel skal spille musikken, sier Madsen til NRK at det er fint at de hørte på kritikken, og at han tror NRK undervurderte støtten Michael Jackson har i det norske folk.

– Må skille kunsten fra kunstneren

– Beslutningen skaper et inntrykk av at vi tar stilling til Michael Jacksons skyld, noe vi ikke gjør. NRK må skille kunsten fra kunstneren. Dessuten gir beslutningen et inntrykk av at vi boikotter Michael Jacksons musikk. Det gjør vi ikke, sier kringkastingssjefen til NRK.

Det har etter hvert blitt mange eksempler på ulike forsøk på å ta avstand fra artister og skuespillere som beskyldes for seksuelle overgrep eller trakassering.

For eksempel ble musikken til R. Kelly fjernet fra Spotifys spillelister etter dokumentarfilmen Surviving R. Kelly som handler om anklagene om seksuelle overgrep mot unge kvinner og jenter over flere tiår.