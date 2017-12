1 2 3 4 5 6 Battle of the sexes

Året er 1973. Kampen for kvinners rettigheter er godt i gang. Billie Jean King får likevel bare en åttendedel av pengepremiene til de mannlige tennisspillerne. Hvis du nå sukker og lurer på om dette er en sportsfilm, så er det i høyeste grad det, men den er så mye mer.

Battle of the sexes handler like mye om kampen for likestilling, lik lønn og retten til å elske den du elsker uansett kjønn. Det handler om atleter som brøt ut av den mannsdominerte tennisindustrien i USA, og som banet vei for dagens barrièrebrytere fra de norske fotballjentene til Cecilia Brækhus.

Viktigere enn en tenniskamp

Melinda Sue Gordon

Selv om handlingen i filmen skjedde for 44 år siden, er det skremmende å se hvor lite holdningene har endret seg.

«Ikke misforstå meg, jeg elsker kvinner, i soverommet og på kjøkkenet»

«Forretninger, sport, kall det hva du vil, verden på toppen tilhører menn»

«Du blir nok en god kone»

«Hun er ikke sterk nok til å takle jobben»

Hvilke sitater tror du er fra filmen, og hvilke er fra verdens mektigste mann? Det slår deg mens du sitter og ser Battle of the sexes hvordan noen av kommentarene ytret av blant andre Bobby Riggs kunne vært tatt rett ut av munnen på den amerikanske presidenten i 2017. Og for å svare på spørsmålet; de to øverste sitatene er fra filmen.

Det gjør filmen både deprimerende og skremmende. #metoo-kampanjen har avslørt at historien filmen forteller fortsatt er relevant.

Humoristisk og fengslende

Melinda Sue Gordon

På 70-tallet var King, spilt av Emma Stone, i verdenstoppen i tennisverdenen. Hun var også en tydelig feminist. Bobby Riggs (Steve Carell) er avdanket toppspiller med et gamblingproblem da han får ideen til å utfordre de kvinnelige spillerne til en match. Pengepotten var stor. Prestisjen større.

Battle of the sexes er et humoristisk og fengslende portrett av mannssjåvinismen som preget tennismiljøet i USA. Både Stone og Carell er nydelige i rollene sine, tidskoloritten god, og spenningen opp mot kampen skildres med bravur i det som er et intenst og fengslende drama.

Selv om filmen er vittig og historien medrivende, gjør #metoo at filmen får en mørkere undertone. Den harde feministen mot den klovnete mannssjåvinisten kunne lett blitt en klisjé. Dessverre så vi i kampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump at klisjeen ble virkelig nok en gang.

Billie Jean King vant en symbolsk kamp i 73, men det er langt igjen til match point for kvinners rettigheter på verdensbasis.