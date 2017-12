I kjølvannet av metoo-kampanjen og oppropene mot seksuell trakassering i Sverige har det stormet rundt den svenske avisen Aftonbladet.

Avisen og sjefredaktør Sofia Olsson Olsén er blitt kritisert fra flere hold for sin håndtering av klagene mot Fredrik Virtanen, Aftonbladet-journalisten som er anklaget for voldtekt, sexisme, rasisme og homofobi.

Les saken her: Tolv kvinner anklager Aftonbladet-journalist for sextrakassering og overgrep

I et intervju i egen avis har Olsén tatt selvkritikk for håndteringen.

– Vi kunne absolutt ha reagert raskere, den kritikken tar jeg til meg. Men dette viser tydelig oppdraget mitt som sjefredaktør og drivkraften i å fortelle sannheten på den ene siden, og mitt oppdrag som arbeidsgiver med personalansvar for en medarbeider og dennes integritet. Jeg tror og håper at mange også respekterer denne holdningen, sa Olsén til Aftonbladet i oktober.

Stanset metoo-opprop

Så fikk Staffan Heimerson sparken etter 54 år som kommentator i avisen, for i en svært polemisk kronikk å ha skrevet at «#metoo er en heksejakt med trekk fra Stalins utrenskninger». Det var å gå for langt for Aftonbladets redaktør. Sparkingen fikk tidligere kommentator Johan Hakelius til å gå til frontalangrep på Sofia Olsson Olsén.

Olsén er ikke minst blitt kritisert for måten hun har håndtert et planlagt #metoo-opprop organisert av Aftonbladets egne kvinnelige medarbeidere, der de anonymt forteller om trakassering i egen redaksjon. Tanken var at oppropet, som ble kalt Dokumentet 2.0, skulle publiseres torsdag forrige uke, men samme dag kom en beskjed fra Olsén selv om at oppropet ikke skulle publiseres likevel. Flere medarbeidere skal ha følt seg lurt av ledelsen.

Kunne ikke bære personalansvaret

I en intern uttalelse skriver Olsén at den viktigste årsaken til at hun landet på å ikke publisere materialet, var at det er hun som arbeidsgiver med personalansvar som har ansvaret dersom noen i kollegiet skulle bli identifisert.

Selv om svenske Dagens Nyheter den siste tiden har avslørt sexisme og fryktkultur i Aftonbladet, har Olsén fått støtte i sin avgjørelse av sjefredaktør i den svenske avisen Expressen, Thomas Mattsson.

I egen avis skriver han at «ingen med erfaring med presseetikk hadde villet komme på tanken å trykke anonyme, subjektive anklager fra egne medarbeidere mot andre egne medarbeidere uten å vite hvilke konkrete hendelser det var snakk om».

Har sykmeldt seg

Flere har den siste uken spekulert i om Olsén burde fortsette som sjefredaktør etter all kritikken.

4. desember ble det klart at Olsén har sykmeldt seg. Lena Mellin, politisk kommentator i Aftonbladet, er Olséns stedfortreder.

Olsén får for øvrig full støtte fra Raoul Grünthal, leder for Schibsted Media, som eier Aftonbladet (og Aftenposten).

Ben Böhmer/Schibsted

– Jeg har full tillit til Sofia Olsson Olsén og håper selvfølgelig at hennes fravær blir så kort som mulig. Hun er viktig for Aftonbladet og utviklingen av journalistikken og bedriften, sier Grünthal til Aftonbladet.