De seks første filmene om barnebokfigurene Karsten og Petra har solgt svimlende 1,3 millioner kinobilletter i Norge. Dessverre har de fleste filmene vært middelmådige.

Derfor er det overraskende, men veldig gledelig, å oppdage at den syvende og siste filmen om de to bestevennene er en ypperlig feelgood-film for de yngste.