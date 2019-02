Da den relativt ukjente skribenten Kristen Roupenian (38) publiserte novellen «Cat people/Kattemennesker» i magasinet The New Yorker på slutten av 2017, traff hun #metoo-tidsånden helt klokkerent.

Novellen om en ung kvinne som drar på date med en eldre mann og ender opp med å ligge med ham selv om hun ikke vil, ble et fenomen. Det ble den nest mest delte saken på nettsidene til The New Yorker det året. Novellen fikk 85.000 facebook-kommentarer og startet en hissig debatt om parforhold, begjær og maktdynamikk – spesifikt om hvordan menn og kvinner tolker en datingsituasjon helt ulikt.