Blid og opplagt og med en halvrusten stemme, møtte Alexander Rybak et utvalg presse til en prat dagen derpå finaleseieren i MGP lørdag kveld.

– Jeg vet jo at etterspørselen kommer til å bli stor. Men jeg tror at som artist så hadde det vært verre hvis man ikke hadde presse og fans. Det handler derfor bare om å være forberedt. Og er du forberedt på hva som skal skje i morgen og det er noenlunde det som skjer, så går det greit, sier Rybak.

Siden han vant finalen i Eurovision Song Contest i Moskva i 2009 har han vært svært ettertraktet i store deler av Europa, kanskje med en ekstra overvekt på de østeuropeiske landene. Det blir ikke mindre etter seieren lørdag kveld.

Alle vil ha en bit av Rybak

– Det renner inn med henvendelser fra hele Europa, Alexander er mer etterspurt ute i Europa enn det norske folk kanskje får med seg. Han spiller over alt, han har fremdeles flere reisedøgn enn han har hjemme i Oslo, forteller manager Mari Rustøy i Artistpartner.

Sammen med NRK skal de nå lage et opplegg som gjør at Rybak ikke sliter seg ut på å tilfredsstille fans og media både før og under finalen i mai. I Lisboa venter 2000 pressefolk, inkludert fanpresse, som alle vil ha en bit av den tidligere slagervinneren, som fortsatt innehar den offisielle poengrekorden i Eurovision Song Contest.

– Ting må passe. Samtidig er det viktig å passe på at det ikke blir for mye for Alex, i alle fall når det også inkluderer mange reisedøgn. Vi tar derfor med oss erfaringene han selv gjorde etterkant av finalen i Moskva. Da ble det litt mye, sier Rystøy.

Braastad, Audun / NTB scanpix

Egen tabbe

Under finalen i Düsseldorf i 2011 jobbet Rybak som ekspertkommentar for NRK. Det gikk ikke upåaktet hen blant fansen.

– Det var lite gjennomtenkt, men det var faktisk jeg som ba om å få den jobben. Jeg fikk nesten ikke jobbet, det kom bare fler og fler som skulle ta bilder. Det var et resultat av en typisk ung artists tankegang, som hadde lyst til å prøve seg i alle mulige yrker. Nå kjenner jeg mine begrensninger, humrer han.

Rybak er ikke den første tidligere Eurovisionvinneren som forsøker seg på nytt. De opplever det samme, et massivt medietrykk.

– Når du kommer tilbake som tidligere vinner møter du et stort forventningspress. Det vil være svært mange som vil blid glad for å se Alexander igjen, så jeg tror ganske sikkert det vil bli mye oppmerksomhet når han kommer til Portugal, sier Jon Ola Sand, sjef for Eurovision Song Contest i den europeiske kringkastingsunionen.

EBU overlater det til NRK og Rybak å lage et opplegg som gjør at artisten blir ivaretatt på best mulig måte.

– Han må delta i alle de offisielle sammenhengene, på pressekonferanser, åpningsseremoni og slike ting. Utover det så må apparatet rundt Rybak passe på at ikke blir for mye. Det kan sikkert være utømmelige med henvendelser fra ulike medier om intervjuer utenfor de oppsatte skjemaene som vi opererer med, sier Sand.

Sliter med tankekjøret

Arve Henriksen

I et intervju med A-magasinet i begynnelsen av mars snakket han om sine problemer knyttet til det han selv kaller tankekjør, en konsekvens av aldri å føle at han strekker til.

Han er derfor bevisst på at han må bli flinkere til å ta hensyn til egen helse også i månedene frem mot finalen.

– Det var cirka 200 aviser som ville ha et intervju med meg uken før den norske finalen, men vi fikk det ned til kun fire-fem. Det er noe med å ikke overdrive. Så under finalen i Lisboa satser jeg på å bruke de offisielle pressekonferansene. Det er noe jeg gleder meg til, der kan jeg lage mye show, sier han.

Derfor vil han heller ikke bruke tid og krefter på å reise rundt i Europa for å markedsføre årets norske bidrag, slik mange tidligere har gjort.

– Når det gjelder denne låten, så er ikke all PR god PR. Låten er ikke det samme uten showet på scenen. Det er sjelden du hører Singing in the rain på radio. Den er ikke like kul uten Gene Kelly og lyktestolpen. Det er grunnen til at jeg har brukt en del ressurser på musikkvideoen, sier Rybak.

I høst skal han på turné med TrondheimSolistene, de trenger ikke være nervøse for at han dropper ut hvis han vinner i mai.

- De må heller håpe at jeg gjør det bra, da blir det sikkert bedre billettsalg. Uansett hvor mye suksess får, så glemmer jeg aldri at det er det klassiske som er røttene mine, sier Rybak.