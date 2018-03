Overfor DN bekrefter sjefredaktøren fredag at hun har fått beskjed om at styret i Vårt Land vil si henne opp med umiddelbar virkning.

– Jeg er helt knust. På vegne av leserne som ønsket dette prosjektet, og ikke minst de ansatte – som har jobbet knallhardt med å få til fornyelsen. Og jeg er stolt, for det klarte vi på så kort tid! Vi satte Vårt Land på kartet og tok en helt ny posisjon i offentligheten. Det var nå vi skulle begynne å høste av alt arbeidet, og vi hadde så mange spennende planer på trappene. Dette er så ødeleggende for Vårt Land, skriver Mathisen i en e-post til DN.

Budskapet om styrets avgjørelse delte hun med Vårt Land-redaksjonen selv kl. 11 fredag formiddag, skriver Vårt Land selv.

Saken oppdateres. I en tidligere versjon av saken sto det at Per Magne Tveiten er styreleder i Mentor Medier. Det stemmer ikke, han er konsernsjef.

Fakta: Dette er konflikten i Vårt Land Torsdag 15. mars fortalte sjefredaktør og direktør i Vårt Land, Åshild Mathisen, at konsernsjef Per Magne Tveiten i avisens eierkonsern Mentor Mediers ikke lenger har tillit til henne. Konsernsjefen er også styreleder i Vårt Land AS. Flere i konsernet mener Vårt Land ikke samarbeider med resten av Mentor Medier, påstander som er tilbakevist fra avishuset. Det ble i fjor høst varslet om at konsernsjefen har trakassert Åshild Mathisen. Varselet kom fra Ingrid Erøy Fagervik, en av Mathisens nærmeste medarbeidere. Varselet er undersøkt og av konsernstyret erklært å ikke være trakassering ifølge loven. Prosessen er kritisert fra varslerens og Mathisens advokater. I november ble det sendt ut et brev undertegnet syv ledere i Mentor Media, som mente at årsaken til konflikten handler om at Vårt Land ikke ønsker å samarbeide med de andre virksomhetene i konsernet. Åshild Mathisen begynte som sjefredaktør i mars 2016.

Klubbleder: – Sjokkartet beskjed

– Det er en veldig sjokkartet beskjed å få, sier Ane Bamle Tjellaug, klubbleder i Vårt Land.

Avgjørelsen har skapt mange reaksjoner i redaksjonen, ifølge henne.

– Vi er veldig lei oss for at denne konflikten endte her, og vi synes det er dårlig timing for oppsigelsen. Vi ser ikke at det tjener prosjektet Vårt Land nå. Mathisen er en leder med klare tanker om hva Vårt Land skal være, og hun har så vidt begynt i jobben og har ikke fått kommet ordentlig i gang med prosjektet ennå, sier hun.

Beslutningen kommer etter at Mentor Medier holdt et krisemøte torsdag 22. mars. Ifølge Vårt Land skal møtet ha vart til langt utpå ettermiddagen, og konflikten mellom Tveiten og Mathisen var tema.

Etter planen skal det gjennomføres en ekstraordinær generalforsamling 16. april der eiernes tillit i styret skal diskuteres. Før torsdagens styremøte hadde redaksjonsklubben i Vårt Land sendt brev til styremedlemmene med et ønske om at de ikke gjorde noen vedtak i saken om Åshild Mathisen nå.

– Det er ganske bred enighet i redaksjonen om at vi ikke har så mye å vinne på å bytte redaktør nå. Vi er urolig for hva som skjer fremover, sier Tjellaug.

Aner ikke hva som egentlig har skjedd

Hun etterlyser mer informasjon om hva som egentlig har skjedd i konflikten.

– Jeg håper at vi får svar på hva som egentlig har skjedd her. Det er det alle i redaksjonen går og lurer på nå. Hvordan kunne dette gå så galt, sier hun.

Tjellaug tror ikke konflikten handler om kjønnskamp, i likhet med tidligere leder i KrF, Valgerd Svarstad Haugland.

– Jeg tror dette er en interessekonflikt mellom konsernet og Vårt Land der kommunikasjonen har gått i lås, sier hun.

Overfor DN reagerer også Mathisen på at beslutningen om å si henne opp skjer akkurat nå.

– Flere av konsernets eiere, mange lesere av Vårt Land, de tillitsvalgte i min redaksjon, og mange av mine ansatte har den siste tiden uttrykt at de ha tillit til meg, og at de ønsker at jeg fortsetter som sjefredaktør, skriver Mathisen i e-posten til DN.

Konsernsjef: – Krevende diskusjon

Også konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten, har uttalt seg. Mentor Medier eier Vårt Land, og Tveiten er også styreleder i Vårt Land AS.

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært ulike syn i styret og at det har vært krevende diskusjoner. Nå er det viktig at det blir arbeidsro i det viktige arbeidet med å utvikle Mentor Medier for fremtiden, skriver han i en SMS til Vårt Land.

Mathisen har ikke besvart Aftenpostens henvendelser fredag. Det har heller ikke konsernsjef Per Magne Tveiten i Mentor Medier.

Alf Gjøstad er konstituert redaktør

I en pressemelding skriver Mentor Medier at avslutningen av arbeidsforholdet skyldes ulike syn på samarbeidsrelasjoner og styringsprinsipper:

«– Åshild Mathisen har i sine to år som redaktør bidratt sterkt til en omstilling av Vårt Land. Hun har vært en markant avisleder som har tydeliggjort avisens profil. Jeg vil understreke at den situasjonen som har oppstått ikke handler om den redaksjonelle profilen i Vårt Land, sier styreleder i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier, Per Magne Tveiten.

Alf Gjøsund vil bli konstituert som publisher i Vårt Land. Prosessen med å rekruttere ny leder starter så raskt som mulig.»