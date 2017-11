– Jeg tror vi ser et skifte, men da er det viktig at vi menn tar ansvar. Tausheten som har preget altfor mange menn, må ta slutt. Vi må vise at vi setter foten ned. Seksuell trakassering er aldri akseptabelt, sier Hareide i videoen med sin partilederkollega på Facebbok.

I videoen viser de frem fredagens Aftenposten.

Oppslaget i avisen handler om 487 norske skuespillere som har gått sammen om et opprop de kaller for #stilleforopptak.

Her tar de et oppgjør med seksuell trakassering, overgrep og ukultur i bransjen.

– Også i dag er det nye oppslag om omfanget av seksuell trakassering i Norge. Det er på tide å sette foten ned. Nok er nok. Skal vi skape et samfunn uten seksuell trakassering, må vi ha en mannskultur hvor seksuell trakassering ikke er greit, sier Lysbakken.

– Vi skal sammen sørge for at det blir fremmet forslag og gjort ting som viser at Stortinget og norske politikere viser alvor, avslutter SVs partileder.