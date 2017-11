Filmen, som er en blanding av konsertopptak, dokumentar og fiksjon, tar utgangspunkt i Karpe Diems tre utsolgte kvelder i Oslo Spektrum i april. Den vises på kino i kun fire dager i desember.

Adjø Montebello blir satt opp på ca. 150 kinoer landet over, ifølge distributør Euforia Film. I Oslo alene er det lagt ut 130 forestillinger, og der brøt systemet sammen da billettene ble lagt ut onsdag morgen.

– Dette er sjeldent bra og helt unikt, vi har nok aldri sett noen handle så raskt. På ett døgn solgte Nordisk Film Kino mer enn ti tusen billetter, og det er flere enn «Star Wars: The Last Jedi» på seks dager. Og Star Wars er en typisk forsalgsfilm, sier programsjef Christin Berg i Nordisk Film Kino i en pressemelding.

Også i Tønsberg og i Trondheim gikk billettene raskt unna onsdag.

– Vi solgte tusen billetter på et kvarter, og det er ny rekord for Trondheim Kino. Nå har vi allerede har vi passert imponerende 2500 billetter. Det er utrolig kult at folk som tør å gjøre ting annerledes, lykkes, sier film- og markedssjef Mari Haugen i Trondheim Kino.

Kommersiell direktør I SF Kino Jon Einar Sivertsen følger opp:

– Billettsalget det første døgnet er veldig bra, og større enn vi er vant til selv på de aller største kinolanseringene, sier Sivertsen.

Karpe Diems manager Silje Larsen Borgan er også «grisebegeistret» i pressemeldingen som nå er sendt ut.

– Trykket har vært enormt og vi er utrolig glade for at så mange mennesker, og ikke minst kinoer, har lyst til å være med på dette. Vi håper alle som var i Spektrum kommer for å se hva de var en del av, og at alle i hele landet som ikke var der, får muligheten til å oppleve konserten og den ville fiksjonsdelen, sier Larsen Borgan.

Hvor mange billetter som er solgt til sammen over hele landet pr. nå er ikke klart, men bare Oslo-salget på over ti tusen er mer enn mange norske filmer selger totalt.