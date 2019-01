Om noen skulle være i tvil: Filmskaper Adam McKay er ikke ute etter å tegne et nyansert bilde av Dick Cheney, tidenes mest kontroversielle amerikanske visepresident. Han ønsker å minne oss om at Cheney sto bak det råeste «kuppet» i nyere amerikansk historie, ved å tilrane seg en uhørt stor makt over særlig amerikansk sikkerhets- og utenrikspolitikk.

Om du tror at president Trump truer det amerikanske demokratiet, tar du feil, synes McKay å mene. Cheney gjorde større skade, først og fremst fordi han var så fordømt slu. Likevel pakker McKay dette dystre bakteppet rundt en satirisk anlagt komedie, og tar seg så store dikteriske friheter at de fleste historikere og politiske kommentatorer vil riste på hodet.