Bak tegneserien fra 2000-tallet står Gerard Way, vokalist i stadionbandet My Chemical Romance. Nå er strømmeutgaven av The Umbrella Academy klar, som foreløpig siste eksempel på et Hollywood i endring.

Stadig handler det om syv adopterte superheltsøsken som må overvinne egne oppveksttraumer for å redde verden. Forskjellen er at serieskaperne har gjort heltene mer sammensatt hva gjelder etnisitet og seksuelle preferanser.