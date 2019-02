Ufattelig at to av landets morsomste menn, Vidar Magnussen og Calle Hellevang Larsen, med to av de mest fremtredende regissørene, Bård Ylvisåker og Erik Ulfsby, har klart å levere fra seg sånt møl.

Kanskje henger det på greip om et par uker, når showet er ferdig og korrekturfeilene i programmet er rettet. Eller oops! Er det meningen at det skal stå «koregorafi», «Hellvan Larsen» og «Vendela Krisebom»?