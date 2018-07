Fantasyfilmen Asura har hatt et budsjett på over 1 milliard kroner, noe som gjør den til en av landets dyreste produksjoner. På tross av det store budsjettet, holdt det kinesiske publikummet seg borte fra kinosalene. Filmen spilte bare inn litt over 60 millioner kroner under åpningshelgen. Det er en katastrofalt dårlig åpningshelg for en så dyr film.

Nå har produsentene varslet at de trekker filmen fra kinoprogrammet.

«Det er ikke bare på grunn av den dårlige åpningshelgen vi trekker filmen. Vi vil nå gjøre en del endringer og utgi den på nytt,» sier en talsmann fra Zhenjian Film til den kinesiske nyhetsportalen Sina.

Kina har laget sitt eget Hollywood: Kineserne har kjøpt opp store kinokjeder i USA og Europa.

Skylder på nettroll

Kina har også sine egne versjoner av Rotten Tomatoes, et barometer som viser et slags gjennomsnitt av karakterene filmene får. Ifølge bransjebladet The Hollywood Reporter, hevder Asuras produsenter at de er blitt utsatt for en agressiv hatkampanje på sosiale medier.

De påstår at de er utsatt for såkalte «shuijuns», som oversatt betyr «vannhær». Begrepet er betegnende for skribenter som er betalt for å skrive for eksempel dårlige anmeldelser av en film. Fenomenet er ikke uvanlig, og seneste i mai ble en restaurant i Drammen utsatt for en massiv mengde anmeldelser av folk som aldri hadde besøkt restauranten.

På nettsteder som Maoyan og Douban ble det rett etter premieren postet et stort antall anmeldelser med terningkast 1. Rett etter helgen hadde filmen et gjennomsnitt på 4.9/10. hos Maoyan. Der har tallet senere økt til 6.4. Hos Douban er snittet 3.1. Også på IMDB er tilbakemeldingene lunken og har et snitt på 4.6.

Vi blir styrt av sosiale poeng: Kinas sosiale poeng tilhører ikke fremtiden. Det er lett tilgjengelig teknologi.

Se traileren her:

Håpet på en kinesisk «Ringenes herre»

Asura er en eventyrfilm med en handling inspirert av tibetansk mytologi. En ung helt, spilt at ungdomsstjernen Lei Wu, legger ut på en farefull ferd for å redde guddommen Asura. I tillegg til Wu består rollelisten av veteraner fra Hongkongs filmindustri som Tony Ka Fai Leung og Carina Lau.

Filmens to store investorer, Zhenjian Film Studio og Ningxia Film Group, hadde håpet at Asura skulle bli starten på en ny fantasy-serie på lik linje med Ringenes herre. Filmens kostymer er designet av Oscar-vinner Ngila Dickson, som var kostymedesigner på Ringenes herre-filmene. Regissør Peng Zhang har også bakgrunn som stuntman i Hollywood.