Onsdag ble det kjent at Alphabet Inc, selskapet som eier Google, bøtelegges av EU-kommisjonen.

– Google har brukt Android som et verktøy for å etablere seg som en dominerende søkemotor. Gjennom denne praksisen har de stått i veien for å la konkurrenter slippe til, argumenterte EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager på dagens pressekonferanse. Det skriver Reuters.