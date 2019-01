Debatten i Dagsnytt 18 skulle dreie seg om Komiprisen som ble delt ut i helgen. Arrangørene har fått kritikk sterk kritikk for lav kvinneandel blant de nominerte og prisvinnerne, og for å ha hatt lav andel av flerkulturelle komikere i salen.

Yousef Hadaoui er programleder for Svart Humor i NRK og var invitert til debatt med leder av Komikerprisen Trond Kvernstrøm og komiker Trine Lise Olsen.

Men det hele tok en uventet vending for dem som hørte på det direktesendte programmet, da Hadaoui begynte å snakke ut i luften i det som ifølge NRK skal ha vært et stunt.

– Det ble kjeftet i bakgrunnen, han var rett bak meg, forteller Hadaoui til Aftenposten.

– Dette var en som vi som andre ikke kunne se?

– Jeg vet ikke, men så ble jeg kastet ut. Det var dumt, fordi jeg skulle snakke om noe viktig.

Ble kastet ut

Ordvekslingen i studio var slik:

– Ja, bare drit i å mase så jævlig …

– Jeg tror du må forklarer alle de som ser på og hører deg banne nå, hva det er som skjer her nå, eller om du ønsker å forlate studio, sa programleder Espen Aas.

Hadaoui kom med flere uttalelser og snudde seg mot vinduet ut mot rommet utenfor studio. Til slutt fikk programleder Aas nok og kastet ham ut.

NRK-redaktør: Vi beklager

– Jeg tror du skal forlate studioet, og så rydder du opp i det der ute, sa Aas, før en NRK-ansatt kom inn i studioet og geleidet komikeren ut.

Til NRK sa Hadaoui etterpå at det hele var et stunt.

– Det som skjedde var at jeg ble kastet ut av Dagsnytt 18 fordi ... jeg veit ikke hva jeg skal si ... fordi jeg er gæren i hue. That's it, ass. Hvis dere ser på Satiriks 25. januar på NRK.no, så vil du kanskje forstå litt mer.

– Man må jo spice opp litt, da. Det var litt tørt og så er det på en måte noen som snakker til meg hele tida. Så det var litt vanskelig å høre på hva han hadde å si når det er en dude som snakker til meg.

NRK-redaktør Kyrre Nakkim sier dette om komikerens oppførsel:

– Vi legger opp til en seriøs debatt om det vi mener er et seriøst tema. Vi inviterer relevante deltagere og vi beklager at noen velger å bruke vår debattarena til humor, sier Nakkim til NRK.