Er du klar for kong Ingrid Alexandra?

I fjor ble det vedtatt at statlige yrkestitler skal være kjønnsnøytrale. Fylkesmannen døde, statsforvalteren oppsto. Men hva gjør vi egentlig den dagen Ingrid Alexandra skal regjere?

Kong Harald er gift med en dronning. En gang får vi dronning Mette-Marit. Men hva skal vi kalle ektefellen til Ingrid Alexandra?

Kristin Storrusten språkspaltist

7 minutter siden

Hvis kronprins Haakon lever like lenge som sin far, farfar og oldefar, vil ikke Ingrid Alexandra regjere før rundt år 2060. Men her er det all grunn til å ta problemene på forskudd!

Da prinsesse Ingrid Alexandra ble født som kvinnelig tronarving, ble det diskusjon om at en konges ektefelle kalles dronning, mens en regjerende dronnings mann tituleres prins. Daværende statsminister Jens Stoltenberg uttalte til Dagbladet i 2004: «Nei, dette høres ikke ut som likestilling. Jeg lover at Arbeiderpartiet i god tid før Ingrid Alexandra gifter seg, skal ha tatt et standpunkt til dette»