Dagens quiz 27. juli

1. I hvilken by ble sommer-OL arrangert i 1996?

2. Hvem ble tildelt Nordisk råds litteraturpris i 2015 for trilogien Andvake, Olavs draumar og Kveldsvævd?

3. Artisten Jennifer Lopez har funnet sammen med en berømt ekskjæreste. Hvilken?

4. Hvilken kommune omfatter tettsteder som Andebu, Kodal og Melsomvik i tillegg til halvøyene Vesterøya og Østerøya?

5. Hva heter tennisspilleren som tente den olympiske ilden under åpningsseremonien i Tokoyo-OL?

6. «Chorus puerorum cathedralis nidarosiensis» er Norges eldste i sitt slag. Under hvilket navn er det kjent?

7. Hva heter Monacos statsoverhode?

8. I hvilket år lykkes mennesker for første gang med å få et fly til å fly?

9. ... Og hva het flyet som fløy?

10. Hva betegner både en type mineralvann og en vind med styrke på 3,4-10,7 meter pr. sekund?



Svar:

1. Atlanta.

2. Jon Fosse.

3. Ben Affleck.

4. Sandefjord.

5. Naomi Osaka.

6. Nidarosdomens guttekor.

7. Albert II.

8. 1903.

9. Flyer.

10. Bris.