Mafia, makt og Marlon – «The Offer» viser hvordan «Gudfaren» ble til

«The Offer» forteller en fargesprakende historie. Resultatet er ujevnt og morsomt.

Matthew Goode og Miles Teller spiller Bob Evans og Al Ruddy. Samme lagde de «Gudfaren», en prosess «The Offer» forteller på morsomt vis.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

29. apr. 2022 19:22 Sist oppdatert nå nettopp

For noen uker siden fikk jeg endelig nyutgaven av «Gudfaren»-trilogien i hendene. 50-årsjubileet for Francis Ford Coppolas første mesterverk om Corleone-familien ble feiret. Bokssettet er like mørkt, forgylt og vakkert som filmen selv. Ved siden av filmene – nydelig restaurert til 4K-utgaver – lå portretter og en bildebok om innspillingen.

Dette kommer på toppen av all annen «Gudfaren»-litteratur på markedet. Man skulle tro filmen var ferdigdiskutert?

