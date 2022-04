Norske «Syk Pike» får verdenspremiere i Cannes

Den norske spillefilmen «Syk Pike» av Kristoffer Borgli får i mai verdenspremiere i det prestisjetunge programmet Un Certain Regard på filmfestivalen i Cannes.

Regissør Kristoffer Borgli har nå laget sin andre spillefilm etter suksessdebuten «DRIB» fra 2017.

NTB

23 minutter siden

Det opplyser Norsk filminstitutt (NFI) i en pressemelding skjærtorsdag.

Det er Kristoffer Borgli som står for både regi og manus på filmen, som på engelsk har fått tittelen «Sick Of Myself». Den handler om 29 år gamle Signe, som etter en ulykke setter i gang et selvrealiseringsprosjekt.

– Å bli invitert til Cannes og Un Certain Regard, er en fantastisk anerkjennelse for Kristoffer som regissør og den beste starten vi kunne drømme om for denne filmen, sier filmens to produsenter, Dyveke Bjørkly Graver og Andrea Berentsen Ottmar i Oslo Pictures.

Det er den Amanda-belønnede skuespilleren Kristine Kujath Thorp som har hovedrollen i filmen. «Syk Pike» har premiere på norske kinoer til høsten.

Det er andre året på rad at en norsk film blir plukket ut til den gjeve franske filmfestivalen. I fjor deltok den nå tungt prisbelønte filmen «Verdens Verste Menneske» av Joachim Trier.