Hjelp, jeg er Formel 1-sjåfør!

«F1 22» byr på masse fart og spenning for fans, men klarer likevel ikke å gi full gass.

Spillet baserer seg på fersk data fra årets sesong. Som i virkeligheten, er Red Bull og Ferrari et hestehode foran konkurrentene.

11 minutter siden

Selv om verdens raskeste bilførere har konkurrert i Formel 1 i over 70 år, kan man trygt si at sporten aldri har vært mer populær enn nå.

Takket være Netflix-serien «Drive to survive», sosiale medier og utrolig imponerende medieproduksjoner med over 120 kameraer i bruk for å filme ett enkelt løp, har Formel 1 tatt helt av de siste årene. Navn som Verstappen, Leclerc og Bottas, er over natten blitt idrettsstjerner mange i Norge har et forhold til.