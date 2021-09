Nordicana til folket

The Northern Belle utvider uttrykket og tjener på det.

Stine Andreassen markerer seg som en sterk låtskriver.

Eivind August Westad Stuen

50 minutter siden

The Northern Belle gjorde en god figur i både inn- og utland med platen We Wither, We Bloom i fjor. Nå er de allerede klar med neste kapittel, en halvtimelang EP med fem nye spor og to coverlåter.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn