«Verdens verste menneske» nominert til Oscar

«Verdens verste menneske» skal konkurrere på verdens viktigste arena. Sist en norsk film var nominert til Oscar, var i 2013.

Renate Reinsve vant prisen for beste kvinnelige skuespiller under Cannes-festivalen i fjor sommer.

8. feb. 2022 14:24 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Joachim Triers film «Verdens verste menneske» er nominert til Oscar i kategorien beste internasjonale film og i kategorien beste originale manus. Begge kategoriene er svært gjeve.

I kategorien beste originale manus konkurrerer «Verdens verste menneske» med alle påmeldte filmer, ikke bare de internasjonale. Manus er skrevet av Eksil Vogt sammen med Trier.

Dermed drar den norske delegasjonen til Hollywood for prisutdeling 27. mars. Dette er første norske nominasjon siden Kon-Tiki i 2013.

Filmen startet sin internasjonale suksess på filmfestivalen i Cannes i fjor. Der vant hovedrolleinnehaver Renate Reinsve prisen for beste kvinnelige skuespiller. Viktige agenter og partnere kom på banen.

Siden har en omfattende kampanje inn mot Oscar pågått. Filmen har seilet opp som favoritt til nominasjoner i viktige magasiner som IndieWire og Entertainment Weekly.

Kampanjen er sponset med flere hundre tusen kroner av den norske stat, som også stiller med kompetanse gjennom Norsk filminstitutt.

Renate Reinsve og Anders Danielsen Lie spiller sammen i «Verdens verste menneske».

Vind i seilene

Det er det såkalte Akademiet som bestemmer nominasjoner og priser. Akademiet består av rundt 10.000 medlemmer fra filmverdenen. De rekker ikke se alle filmene som er sendt til Oscar.

Derfor er det avgjørende å få mye oppmerksomhet i perioden der Akademiet vurderer filmene. Målet er å holde filmene høyt oppe i bevisstheten deres. Dette har den norske delegasjonen brukt mye energi på de siste månedene.

Nyåret har vært tiden for en omfattende promoturné. Filmen har hatt premiere i USA. Nettmagasinet IndieWire skrev nylig at Renate Reinsve har levert «årets beste prestasjon». Trier har figurert i en rekke toneangivende medium.

Filmen fikk også æren av å åpne den prestisjetunge filmfestivalen Sundance i januar. Timingen var perfekt, fortalte produsent Andrea Berentsen Ottmar til Aftenposten. Da hadde delegasjonen en god følelse på nominasjon.

– Oppmerksomheten og anerkjennelsen filmen får på festivalen teller naturligvis positivt for Akademiet, sa hun.

Denne gjengen har brukt mye energi på å fronte filmen internasjonalt. Fra venstre: Skuespiller Anders Danielsen Lie, regissør Joachim Trier, skuespiller Renate Reinsve, skuespiller Herbert Nordrum og manusforfatter Eskil Vogt.

Spill om oppmerksomhet og penger

Filmfestivaler og priser er mer enn bare glamour. På innsiden foregår et intrikat spill om oppmerksomhet og penger. Suksessen i Cannes var et resultat av mange faktorer som klaffer, har produsent Thomas Robsahm forklart:

– I år traff vi på alt. Tre slag med hammeren og spikeren rett inn. Det er en deilig følelse, som åpner opp utrolig mange muligheter, sa Thomas Robsahm.

For å nå opp, må man først ha en knakenes god film. Uten det har man ikke sjans. Videre er det tre faktorer som kan få oppmerksomheten til festivalens mektigste personer, mener Robsahm:

Regissøren har et kjent navn.

Regissøren har kommet med i festivalens program før.

Filmen har en anerkjent salgsagent.

Joachim Trier er blitt et kjent navn i internasjonal film. Han har deltatt på de fleste viktige arenaer en rekke ganger. Dette er en stor fordel.

Aldri vunnet beste utenlandske film

Norge har er fem ganger tidligere blitt Oscar-nominert i kategorien for beste utenlandske film, men uten å vinne.

I 1957 ble Arne Skouen-filmen «Ni Liv» nominert. I 1987 ble Nils Gaups «Ofelaš» (" Veiviseren») nominert. Det samme ble Berit Nesheim-filmen «Søndagsengler» i 1996, før Petter Næss sin «Elling» ble nominert i 2001, skriver NTB.

I 2012 var det knyttet forventninger til spillefilmen «Kon-Tiki» av Joachim Rønning og Espen Sandberg, men heller ikke da ble det noen pris.

Norge har imidlertid to ganger vunnet en pris under den gjeve utdelingen i Hollywood, men i andre kategorier. I 2007 vant regissør Toril Kove prisen for beste animerte kortfilm med «Den danske dikteren». I 1951 vant Thor Heyerdahl prisen for beste dokumentarfilm med filmen «Kon-Tiki».