Publikum svikter «Nordsjøen». Lite er normalt dette filmåret.

«Nordsjøen» er blitt en nedtur sammenlignet med tidligere norske katastrofefilmer. 2021 blir ikke et vanlig år på norske kinoer.

«Nordsjøen» handler om en naturkatastrofe ute på kontinentalsokkelen. Budsjettet skal ligge over 70 millioner kroner.

29. nov. 2021 12:46 Sist oppdatert nå nettopp

«Tre nøtter til Askepott» er i løpet av to uker blitt årets store norske kinoeventyr. Besøket på over 275.000 bidrar sterkt til at norsk film har spilt inn en større del av billettsalget på kino så langt i år, enn det som er vanlig.

Samtidig har de største norske filmene fått lavere besøk enn normalt i årene før pandemien. Det påpeker redaktør Geir Kamsvåg i filmtidsskriftet Cinema.

