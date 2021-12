«Landscapers»: Årets beste skuespill kommer i en britisk krimserie

Olivia Colman og David Thewlis er så gode som et drapsdømt ektepar at du glemmer om det er sant eller ikke.

Oscar-vinner Olivia Colman og Cannes-vinner David Thewlis har hovedrollene i «Landscapers». Duoen spiller Sarah og Christopher Edwards, som vender tilbake til England da politiet mistenker dem for å ha drept hennes foreldre.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

Nå nettopp

Et engelsk ektepar lever en stille tilværelse i Frankrike. Livet er anonymt. De er fattige. Kjærligheten holder livet gående.

Politiet i Mansfield i Nottighamshire får tips om hvor de er. Politiet blir fortalt at de skal ha begravd Susans foreldre i hagen. Etter noen spadetak får politiet bekreftet tipset. Paret kommer hjem for å forklare seg. Dette var da bare en misforståelse?

«Landscapers» er historien om Susan og Christopher Edwards. I 2014 ble de dømt for drapene på Patricia og William Wycherley.