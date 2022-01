Kulturministre fulgte ikke råd om koronastøtte. Økonom kritiserer ordningen: – Helt absurd.

Dagens stimuleringsordning er for dårlig, mener flere kritikere. De refser to kulturministere for ikke å ha lyttet til råd fra fagpersoner.

Leo Grünfeld, her under en presentasjon i 2019, mener kulturstøtten bryter med et grunnleggende samfunnsøkonomisk prinsipp.

12. jan. 2022 10:05 Sist oppdatert 10 minutter siden

Stimuleringsordningen for kultur har kostet rundt 2 milliarder kroner så langt. Var det riktig å velge en annen løsning enn den fagfolkene anbefalte?

For noen dager siden skrev Aftenposten at to ulike kulturministere har gjort nettopp det.