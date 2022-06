Bokanmeldelse: Jonathan August Lengali skrur på gamle stereotypier

I kunsten beundres ynglingen på avstand. Med stor oppfinnsomhet skildrer Jonathan Lengali ungguttens egen kroppsfølelse.

Jonathan August Lengali (f. 1993) utmerker seg med noen mesterlige detaljer, skriver vår anmelder.

Ingunn Økland Kommentator og hovedanmelder

20. juni 2022 07:00 Sist oppdatert 18 minutter siden

Kan det virkelig stemme, undret jeg, da artisten Nils Bech hevdet at det knapt finnes norske kjærlighetssanger skrevet av en mann til en annen mann. Homofile foretrekker fremdeles å gjøre kjærlighetsduetter med sangere av motsatt kjønn. For å bøte på mangelen skrev Bech sangen «Jeg elsker han», som skal fremføres på en konsert under Oslo Pride til uken.