Et kjærlighetsbrev til 70-tallsrocken

Svenskene i The Hellacopters er tilbake med overskudd og livsbejaende låter.

The Hellacopters er tilbake med ny plate. Det er 14 år siden forrige utgivelse.

Asbjørn Slettemark Serieanmelder og journalist

Sent på 90-tallet var The Hellacopters det perfekte rockebandet for sin tid. Da herjet scandirocken med tydelige riff, ung energi og blikket rettet bakover mot 70-tallets helter. Kiss. Cheap Trick. The Stooges. MC5. Det beredte den kommersielle grunnen for band som Queens of the Stone Age, The Strokes og The White Stripes.

Nå – 15 år etter de slapp sitt forrige album – er The Hellacopters «bare» et livsbejaende, strålende rockeband. Tiden for zeitgeist er forbi, men når Nicke Andersson, Dregen og de andre leverer tidløs kvalitetsrock, er det ikke så nøye hvor det slår ut på trend-o-meteret.

