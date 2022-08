Syltynt Britney-comeback

Kan hun fortsatt synge og danse? «Hold me closer» gir ingen svar.

Britney Spears slipper ny musikk for første gang på seks år.

20 minutter siden

Alle ønsker Britney Spears (40) alt godt nå. Etter 13 lange og vanskelig år, og runde på runde i rettssystemet, kom hun seg endelig ut av farens formyndergrep i fjor høst. Siden har hun brukt spesielt Instagram svært aktivt til å vise sin nyvunne frihet og lykke.

Noen vil kanskje mene at Britney har gått vel hardt ut der, men det kan ikke kritiseres. Nå bestemmer hun selv. At hun dermed også returnerer til musikken, seks år siden sist, er like naturlig. Dessverre er «Hold me closer» en 100 prosent produsentskapt låt som ikke gir noen svar på om hun fortsatt kan kunsten å være artist.