Det er i innstillingen til regjeringens kulturminnemelding at flertallet går inn for dette. Senterpartiet har lenge gått inn for en slik opprustning.

– Dette er et stort gjennombrudd for kirkevedlikeholdet i Norge. Jeg var lenge spent på om vi i Senterpartiet kom til å greie å få flertall for dette, men det viste seg at både Ap, SV og Frp fulgte oss i denne saken. Dermed var flertallet sikret, sier Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) i en pressemelding.