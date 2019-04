Noen sverger til påskefjellet, mens andre sverger til asfaltpåske i byen. Tradisjon tro holder kinoene åpne dører i storbyene, og mange nye filmer har premiere.

Her er vår store guide til årets påskefilmer:

Lykkelige Lazzaro

Arthaus

Det er sjelden man som anmelder kan love leserne en genuint annerledes filmopplevelse. Men Lykkelige Lazzaro ligner ikke på noen annen film, og regissør Alice Rohrwacher tar seg friheter som ingen annen filmskaper i nyere tid.

Rohrwachers visjon av Italia er en dystopi av i dag. Filmen er mer magisk-realistisk en neorealistisk. Lykkelige Lazzaro befester Alice Rohrwacher som en helt essensiell europeisk filmkunstner.

«Journal 64»

Henrik Ohsten

Politietterforsker Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas) har fortsatt ikke lært seg normal folkeskikk i den fjerde filmen om Avdeling Q. Personkjemien sørger for noen lette øyeblikk i en historie som er mørk, dyster og dypt tragisk.

En stram regi og en fengslende historie gjør at Journal 64 skiller seg positivt ut blant de mange krimhistoriene vi får servert både på film og TV. I år er påskekrim best på kino.

«Holiday»

Regissør Isabella Eklöf var til stede før visningen og sa at dersom noen ønsket å forlate kinosalen, så var det helt greit. Det er alltid en spennende advarsel å få. Fire forlot salen. Resten holdt ut.

Gjennom å skildre mennesker, skildrer Eklöf egentlig systemer som man bygger seg inn og ikke kommer seg ut av. Nådeløst ubehagelige systemer hvor bordet fanger. Det kan leses som politisk lignelse, eller som en skildring av en personlig nedstigning til helvete.

«Asterix: Trylledrikkens hemmelighet»

SF Studios

Når villsvinene er blitt kosedyr er det fare på ferde for Asterix og vennene hans.

Regissørene Astier og Clichy kan skru sammen en storstilt animasjons-franchise som denne uten at det blir kjedelig, men de mangler replikkene og viddet som Asterix-medskaper Rene Goscinny tilførte forrige filmen.

For de minste er det nok av fart og spenning, for ikke å glemme fysisk humor. Grinebitere som meg får isteden hente frem de gamle tegneserieheftene.

«Drømmeparken»

Lite original, men gøyal og lekker animasjonsfilm for hele familien og vel så det. Visuelt er det fargerikt og tiltrekkende. Hovedpersonen June er energisk og søt og kreativ, men hun er samtidig for mye av en påstand. Jeg kjøper aldri følelsene hennes og opplever henne som for klok og irriterende.

Når det må sies rett ut, har historiefortellerne tapt. Og de vet det. Derfor kompenserer de med ablegøyer som blir hule. Og hvis noen sier «fabelastisk» en gang til, blir jeg aggressiv.

«Hellboy»

Popcornfilm er blitt et begrep på lettbente filmer som ikke nødvendigvis skal tas så veldig alvorlig.

Neil Marshalls nye film om demonen med den røde huden og de avkuttede hornene bør absolutt ikke tas på alvor. For dette er en film som er laget med ett mål for øye: å tilfredsstille fansen av tegneserien. Dessverre lykkes de ikke.

Hellboy er en dårlig B-film servert i Hollywoods glamorøse blockbuster-innpakning, men ikke la deg lure.

Disse to filmene har også premiere i påsken:

«Fransk opprør»

Tour de Force / Diaphana

Regi : Stéphane Brizé

: Stéphane Brizé Frankrike

Etter å ha lovet 1100 ansatte at jobbene deres var sikret, bestemmer den utenlandske fabrikkledelsen at de vil legge ned driften. Under ledelse av fagforeningslederen Laurent, tar de franske arbeiderne på seg de røde streikevestene for å forsøke å redde jobbene sine.

Fransk opprør er en dagsaktuell film som går rett inn i konflikten hvor «de gule vestene» viser sin misnøye med regjeringens politikk.

«After»

Nordisk Film

Regi: Jenny Gage

Jenny Gage USA

Basert på romanen til Anna Todd, følger filmen den 18 år gamle studenten Tessa. Hun lever et vanlig liv, har gode karakterer og en snill kjæreste. Fremtiden hennes er nøye planlagt, men når hun møter Hardin, en badboy med tatoveringer og piercinger, endres alt.