Teateranmeldelse: Skadeskutt mann og privilegert kvinne i påtvungent fangenskap

Mens en gruppe arbeidskolleger tar en fredagspils på hjørnekafeen, sprenges en bombe utenfor. Er det terror eller atombomben? Louise mister bevisstheten. Marcus bærer henne hjem til seg selv, der han tilfeldigvis har et fullt ferdig utstyrt tilfluktsrom i hagen, komplett med tomatbønner og et Dungeons and Dragons-spill.

«Helvete er andre mennesker,» sa Jean-Paul Sartre i sitt drama For lukkede dører (1944). Der må to kvinner og en mann tilbringe evigheten sammen, innestengt i samme rom, uten fluktmulighet. De er i helvete, og helvete er de andre.