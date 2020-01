RiksTV og Tono enige om historisk erstatningsoppgjør

Ifølge Tono er dette det største erstatningsoppgjøret i norsk immaterialrett noensinne.

Dermed blir det ikke noen ny rettssak mellom de to selskapene i Oslo tingrett 20. januar.

– Vi ser nå fram til et godt og avklart forretningsmessig forhold til RiksTV i årene som kommer, sier administrerende direktør Cato Strøm i Tono i en pressemelding torsdag kveld.

Erstatningssaken har pågått siden våren 2019, da Tono fremmet sine krav overfor RiksTV etter høyesterettsdommen i Tonos favør i november 2018.

Rettighetsorganisasjonen Tono vant da en flere år lang tvist med RiksTV. Høyesterett slo fast at distributøren måtte sørge for at det ble betalt Tono-vederlag for musikk som framføres på kanalene som RiksTV distribuerer.

– Jeg mener avgjørelsen vi har fått i denne høyesterettsdommen er like viktig som innføringen av nye bestemmelser i åndsverkloven i 2018. Høyesterett har fastslått at distributører som RiksTV tilgjengeliggjør åndsverk når de tilbyr ulike TV-kanaler til sine abonnenter, sier Strøm.

Administrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll i RiksTV sier til Dagens Næringsliv , som omtalte forliket først, at de er fornøyd med at saken er over.

– Vi har hatt en god dialog med Tono og har nå en avtale begge parter er fornøyd med, sier han.

Tono innkasserer vederlag ved offentlig fremføring av musikk og overfører pengene videre til rettighetshavere både i inn- og utland.