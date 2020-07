Skuespiller Grethe Ryen er død

Skuespiller Grethe Ryen er død, 70 år gammel. Hun slet de siste årene med alvorlig sykdom.

Grethe Ryen avbildet sammen med Morten Espeland (til venstre) og Bernhard Ramstad i forbindelse med et teaterprogram, der «Måken» av Anton Tsjekhov var trekkplasteret. Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

NTB

6 minutter siden

«Vår kjære kollega gjennom mer enn 40 år, Grethe Ryen, er død. Hun var den siste tiden alvorlig syk og sterkt preget av ALS, men hun arbeidet like fullt helt til det siste. Senest for et par uker siden hadde hun regi på en framvisning på Lilleborg Teater sammen med sønnen sin, Tov. Det er imponerende», skriver Det Norske Teatret på sin Facebook-side.

Ryen hadde vært fast ansatt skuespiller ved Det Norske Teatret siden 1977. Blant hennes største prestasjoner er tittelrollene i «Heilage Johanna fra slaktehusene» og «Anne Pedersdotter», Milja i «Ungen» og Lovis i «Ronja Røvardotter».