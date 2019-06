Trump vil ikke beklage til fem menn som fikk voldtektsdom opphevet

En TV-serie på Netflix kal «When They See Us» har gitt saken ny oppmerksomhet, og Trump fikk tirsdag spørsmål om den fra en journalist.

– De innrømte at de var skyldige, sa presidenten om mennene som ble dømt for voldtekt og senere renvasket.

Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

I 1989 betalte Trump for avisannonser med krav om gjeninnføring av dødsstraff etter at en gruppe tenåringer med minoritetsbakgrunn ble anklaget for voldtekt av en hvit kvinne. Voldtekten hadde skjedd i Central Park i New York.

Fem tenåringer ble dømt til fengsel for gjengvoldtekt. Men dommene ble opphevet i 2002 etter at en annen mann ble knyttet til voldtekten.

De fem mennene, som sa de ble presset av politiet til å tilstå noe de ikke hadde gjort, fikk erstatning fra myndighetene i New York.

Serien «When They See Us» dukket opp på Netflix i begynnelsen av juni. Aftenpostens anmelder, Asbjørn Slettemark, var raus med komplimentene i sin anmeldelse.

Serien dveler ved den brutale urettferdigheten som oppstår i et ødelagt rettssystem, men lykkes også å zoome inn på alle følgene av den skjebnesvangre natten i 1989. Dette er ikke «Making a Murderer» som følger en lurvete etterforskning i Milwaukee eller «The Jinx» om en psykopatisk arving, «When They See Us» er et rørende og mesterlig fortalt drama om hvordan systemet fungerer når alt går galt.