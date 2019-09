«Metoo»-kampanjen krevde flere Hollywood-skalper enn Harvey Weinsteins. I vinter trakk Oscar-vinner John Lasseter seg som kreativ leder for Pixar, etter at anklager om seksuelle jobbovertramp hadde brutt overflaten i 2017.

Som hovedmannen bak de to innledende Toy Story-filmene bidro Lasseter til at det Disney-eide studioet etablerte seg som animasjonssmien fremfor noen. Josh Cooley, regissør av det kommende, fjerde avsnittet, vedgår at Lasseter-saken rystet selskapet.