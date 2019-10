Siste bind om Haakon og Maud er et verdig punktum, men forutsetter at man har lest de andre bøkene. Ellers blir det vanskelig å forstå forvandlingen fra en fjern, dansktalende konge, til den høyt elskede Haakon som symboliserte nordmenns frihetslengsel.

Kong Haakon måtte i et fem års eksil, langt fra undersåttenes krigshverdag, for virkelig å bli folkekongen.